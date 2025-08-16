Incidente sull’Asse Mediano, morto a 26 anni Giuseppe Di Micco, agente della Penitenziaria

È deceduto ieri sera in ospedale Giuseppe Di Micco, 26 anni, agente della Polizia Penitenziaria a Firenze; era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in mattinata a Cardito (Napoli).

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Micco, il 26enne coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, 15 agosto, a Cardito, in provincia di Napoli, lungo l'Asse Mediano, la strada provinciale che attraversa diversi comuni della provincia Nord: è deceduto nella tarda serata di ieri all'Ospedale del Mare, dove era ricoverato. Il giovane, originario di Afragola, era un agente della Polizia Penitenziaria e lavorava in un carcere della provincia di Firenze.

Sull'incidente sono in corso accertamenti, affidati ai carabinieri. Secondo le ricostruzioni Di Micco avrebbe perso il controllo all'altezza del km 22+100 della strada provinciale ex 162, nel tratto che attraversa il territorio di Cardito; l'automobile, ormai ingovernabile, è andata a sbattere violentemente contro il guardrail. Il 26enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove le sue condizioni sono subito apparse molto gravi; in tarda serata, il decesso, dovuto alle lesioni riportate nell'impatto. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. La salma non è stata sottoposta a sequestro, consentendo ai familiari di procedere con i funerali.