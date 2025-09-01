napoli
Incidente sull’A3 allo svincolo del raccordo Avellino-Salerno: donna portata in ospedale

Incidente tra auto e tir, una donna è rimasta ferita e portata in ospedale. L’impatto dopo l’area di servizio San Mango, nei pressi dello svincolo del raccordo.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Incidente questa mattina nei pressi dello svincolo per il raccordo Avellino-Salerno, all'ingresso per chi proviene dall'autostrada A3 del Mediterraneo / Salerno-Reggio Calabria in direzione del capoluogo irpino, subito dopo l'area di servizio di San Mango in Piemonte. Una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale: sul posto un'ambulanza della Vopi Salerno per i soccorsi.

(Articolo in aggiornamento)

Cronaca
Incidenti stradali
