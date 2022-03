Incidente sulla Statale 90 “delle Puglie” a Savignano Irpino: morto un motociclista di 47 anni Un motociclista 47enne originario di Bari è morto a Savignano Irpino, in provincia di Avellino. Ha avuto un incidente mentre con altri amici motociclisti stava percorrendo la statale 90 “delle Puglie”.

A cura di Redazione Napoli

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Doveva essere una gita spensierata assieme agli amici che con lui condividevano la passione per le moto, ma si è trasformata purtroppo in tragedia. Un uomo di 47 anni è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo, in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Savignano Irpino, piccolo comune in provincia di Avellino. L'episodio, come riportato in una nota dai vigili del fuoco, si è verificato poco dopo le 17 sulla strada statale Ss 90 "Delle Puglie", all'altezza del chilometro 45. Non è ancora chiara la dinamica né si conosce ancora il nome della vittima. L'uomo era originario di Bari ed era in sella alla sua moto: si trovava in compagnia di un gruppo di motociclisti venuti dalla Puglia per un giro turistico sulle strade dell'Irpinia. All'improvviso l'uomo avrebbe perso il controllo della sua due ruote e ha avuto l'incidente.

Per i soccorsi è intervenuto anche un elicottero, ma è stato tutto inutile

A chiamare i soccorsi sarebbero stati gli altri componenti del gruppo di motociclisti. I vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia sono intervenuti sul posto per assistere l'eliambulanza inviata dal 118 e intervenuta per trasportare il 47enne all'ospedale Moscati di Avellino. Purtroppo però, nonostante la tempestività dei soccorsi, per il motociclista pugliese non c'è stato nulla da fare: è morto a causa dei traumi riportati nell'incidente. Spetterà adesso alle forze dell'ordine intervenute per i rilievi accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità nell'incidente mortale. Di sicuro gli altri motociclisti che facevano parte della carovana potranno aiutare a fare luce sulla vicenda.