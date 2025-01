video suggerito

Incidente sulla provinciale 335, bloccata ambulanza con paziente a bordo nel Casertano Intervento dei Vigili del Fuoco lungo la statale 335 all'altezza di Frignano (Caserta): coinvolta in un incidente un'ambulanza, il paziente a bordo è stato trasportato in un secondo mezzo di soccorso.

A cura di Nico Falco

Una ambulanza, che era diretta in urgenza verso Sessa Aurunca con un paziente a bordo, è rimasta bloccata a seguito di un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 27 gennaio, mentre percorreva la strada provinciale 335 nel Casertano. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, per prima cosa si è provveduto a liberare il mezzo di soccorso, il paziente è stato caricato su un secondo veicolo ed è stato accompagnato in ospedale. Nel sinistro, che ha coinvolto diversi automobili tra cui anche un autocarro, non si registrano feriti gravi.

L'intervento intorno alle 14.30 all'altezza del chilometro 42+900, nei pressi dell'uscita di Frignano (Caserta). La dinamica è in via di definizione ma si sarebbe trattato di un incidente a catena: l'ambulanza, per cause che restano da accertare, sarebbe finita contro l'automobile che la precedeva e sarebbe stata colpita da quello che, invece, la seguiva. I veicoli coinvolti sono rimasti quindi bloccati al centro della carreggiata. All'arrivo dei pompieri del distaccamento di Aversa la priorità è stata liberare il mezzo di soccorso, che era diretto in ospedale e stava trasportando un paziente. Una volta rimosse le altre automobili e l'autocarro è stato possibile trasportare l'uomo su un secondo mezzo di soccorso, visto che il primo era ormai inutilizzabile, e proseguire verso Sessa Aurunca senza complicazioni.

Un paio di ore prima i vigili del fuoco erano stati impegnati in un altro intervento, a Marcianise, dove un'automobile alimentata a gpl era andata a fuoco in via Vivaldi, nel comune di Caserta. I pompieri del Comando Provinciale locale hanno spento le fiamme, che ormai avevano divorato l'intera automobile. La strada in cui è avvenuto l'incidente è piuttosto stretta, circostanza che ha concorso a determinare molti disagi alla circolazione durante le operazioni di spegnimento e di rimozione dalla carreggiata del veicolo.

