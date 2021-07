È di una donna morta, purtroppo, e due bambini feriti il bilancio di un tragico incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla Domiziana, nel territorio di Mondragone, in provincia di Caserta: la Fiat Panda guidata dalla vittima si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion, in quello che è stato un impatto molto violento.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti della Panda – la vittima e i due bambini – dalle lamiere: la donna, al momento dell'intervento dei pompieri, era ancora viva, ma è deceduta purtroppo in ambulanza durante il trasporto alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, a causa delle ferite riportate. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con esattezza la dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara, e stabilire eventuali responsabilità. I due bambini che si trovavano nell'automobile, rimasti feriti, sono stati invece trasportati all'ospedale Santobono di Napoli.

Qualche giorno fa, nel Salernitano, precisamente a Sant'Egidio del Monte Albino, un incidente stradale è costato la vita allo chef Mario Zingone, 36 anni, originario di Angri: lo chef lascia la moglie e i loro quattro figli. Lo scorso 29 giugno Zingone si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'automobile: il violento impatto non ha lasciato scampo al 36enne, mentre gli occupanti dell'automobile, un uomo e una donna, sono rimasti lievemente feriti nell'incidente. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social per la morte dello chef, molto conosciuto nella zona: lavorava infatti al noto ristorante Bagatto di Pagani.