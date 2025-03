Incidente sulla A30 Caserta-Salerno a Nola: riaperto tratto, 3 km di coda

video suggerito

È stato riaperto il tratto della autostrada A30 Caserta-Salerno compreso tra Nola e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione Caserta, che era stato chiuso alle 5 di questa mattina, 9 marzo, per un incidente stradale; attualmente il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta, per consentire gli interventi di ripristino dei danni provocati dall'incidente; si registrano tre chilometri di coda in direzione Caserta.

L'incidente si è verificato intorno alle 5, al chilometro 5.8. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Alle prime ore di oggi, col traffico bloccato, si era formata una coda di un chilometro in direzione Caserta. Il tratto era stato interdetto ed era stata disposta la viabilità alternativa: uscita Nola per chi procedeva da Salerno verso Caserta/Roma, quindi prosecuzione lungo l'Asse Mediano e rientro sulla A1 Milano-Napoli a Villa Literno; in alternativa, era consigliata l'immissione sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli fino al bivio per la A1 Milano-Napoli per poi proseguire verso Roma.