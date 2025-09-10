Incidente sul lavoro a Napoli, operaio di 63 anni precipita a Scampia: è grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: un operaio di 63 anni è caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione in via Labriola. Soccorso dai sanitari del 118, l'operaio – originario di Afragola e regolarmente assunto dalla ditta per la quale stava eseguendo i lavori – è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero e quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, che hanno avviato le opportune indagini e hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità. A tal proposito, per corroborare le indagini, sul posto è intervenuto anche il personale dell'UOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl Napoli 1 Centro.

Sono decine, purtroppo, gli incidenti sul lavoro verificatosi in Campania in questo 2025. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato soltanto due giorni fa, lo scorso 8 settembre, a Bellizzi, nella provincia di Salerno: un operaio è precipitato da una impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori.