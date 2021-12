Incidente sul lavoro a Ischia: cade dall’impalcatura, morto operaio di 59 anni Un 59enne di Forio d’Ischia, Vittorio Tommasone, è morto stamattina in un incidente sul lavoro: è caduto da una impalcatura in un cantiere edile.

A cura di Nico Falco

Un operaio di 59 anni, Vittorio Tommasone, residente a Forio, sull'isola di Ischia, è deceduto questa mattina in un incidente mentre era al lavoro in un cantiere edile. Sul posto i carabinieri della stazione locale e il personale dell'Asl per gli accertamenti del caso. Inutili i soccorsi: rimasto gravemente ferito dopo un volo di diversi metri, l'uomo è deceduto sul posto in pochi minuti. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia locale.

La tragedia è avvenuta in via Palummera, nel territorio del comune di Forio. La dinamica è in fase di ricostruzione. A quanto si apprende il 59enne avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su una impalcatura e stava effettuando dei lavori di ristrutturazione. L'allarme è stato lanciato da alcuni colleghi, che per primi hanno soccorso l'uomo dopo la caduta; i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto in pochi minuti per le gravi ferite riportate. L'area del cantiere è stata sottoposta a sequestro per i rilievi del caso.

Intervenuti, in seguito alla chiamata al 112, anche i carabinieri della Compagnia di Ischia, che si stanno occupando degli accertamenti insieme al personale del dipartimento prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord. Al vaglio la dinamica, ma anche la posizione dell'uomo e le sue condizioni lavorative. I carabinieri hanno ascoltato gli altri operai presenti e acquisito nel cantiere la documentazione sull'inquadramento dell'operaio e sono in corso verifiche sul rispetto delle norme per la sicurezza del lavoro. La salma di Tommasone è stata sequestrata, con tutta probabilità verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni.