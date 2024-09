video suggerito

Incidente sul lavoro a Casoria: precipita da 10 metri, 55enne in codice rosso in ospedale Un 55enne di Sant’Antonio Abate è stato ricoverato all'”Ospedale del Mare” di Ponticelli, vittima di una caduta accidentale mentre era al lavoro a Casoria (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un 55enne di Sant'Antonio Abate (Napoli) è stato ricoverato in gravi condizioni all'"Ospedale del Mare" di Ponticelli nel primo pomeriggio di oggi, 4 settembre, per fratture e contusioni su varie parti del corpo: è caduto da un'altezza di circa 10 metri mentre era al lavoro in via Ludovico da Casoria, a Casoria. Si sarebbe trattato di un incidente, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto rovinosamente al suolo; soccorso dal 118, il 55enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Ponticelli, dove è arrivato intorno alle 15. La dinamica dell'episodio è in fase di accertamento.