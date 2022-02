Incidente stradale nella zona Vesuviana, due morti e un ferito Scontro tra due auto sulla Statale del Vesuvio, all’altezza di Terzigno: il bilancio è di due persone morte e una persona ferita.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella giornata odierna, giovedì 24 febbraio 2022, sulla Strada Statale 268 del Vesuvio: il bilancio, purtroppo, è di due morti e un ferito. Ancora poco chiare le informazioni riguardanti il sinistro: da una prima ricostruzione, si è trattato di un incidente frontale tra due automobili all'altezza dell'uscita di Terzigno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime, mentre la persona che è rimasta ferita è stata trasportata in ospedale: non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto sono giunti anche gli uomini dell'Anas e le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, in direzione Angri (Salerno) è stata istituita l'uscita obbligatoria a Terzigno: l'incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico automobilistico sulla Statale del Vesuvio, proprio in direzione del Salernitano. Dopo i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine, la circolazione è tornata alla normalità. Come detto, le informazioni riguardo l'incidente sono ancora esigue: non sono state rese note le generalità delle due vittime.