Incidente stradale nel Beneventano, due giovani morti e tre feriti tra Solopaca e Melizzano Tragico incidente stradale nel Beneventano, coinvolte tre automobili; il bilancio è di due morti e di tre feriti, dei quali due gravi. La dinamica da accertare.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due persone sono morte, e tre sono rimaste ferite, in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, 16 dicembre, lungo la Fondovalle Isclero, nei pressi degli svincoli di Solopaca e Melizzano, in provincia di Benevento. Le vittime sono Biagio Festa e Gianpiero Durante, rispettivamente 28 e 24 anni, entrambi di San Lorenzello, che erano a bordo di una Fiat Punto. La dinamica resta al momento da chiarire; a quanto si apprende al momento lo schianto avrebbe coinvolto tre veicoli, per cause che restano da accertare.

Pe i due giovani non c'è stato nulla da fare, all'arrivo dei soccorsi erano già deceduti; le salme sono state trasferite all'ospedale San Pio. I due feriti gravi, un ragazzo e una ragazza, anche loro giovani, viaggiavano in una Fiat Bravo; sono stati trasportati all'ospedale di Benevento. Il terzo ferito è un uomo che era alla guida di una Renault Kadjar, anche lui ricoverato in codice rosso nella stessa struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

La parrocchia di San Lorenzo Martire di San Lorenzello ha pubblicato un post sul profilo Facebook per esprimere vicinanze alle famiglie delle due vittime:

La comunità Parrocchiale affranta per la terribile notizia della morte di Giampiero e Biagio esprime cristiana vicinanza e solidarietà alle famiglie Durante e Festa. Preghiamo il Dio della vita perché faccia avvertire il dono della sua consolazione.