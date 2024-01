Incidente per l’attore napoletano Ciro Villano, la sua auto si ribalta: “Testa e vertebre rotte, ma sto bene” L’attore, 50 anni, noto soprattutto a Napoli e in Campania per la serie cult “Fuori Corso”, è stato coinvolto in un grave incidente stradale sull’Autostrada Napoli-Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente stradale grave quello in cui è rimasto coinvolto l'attore napoletano Ciro Villano, 50 anni. Lo scorso 16 gennaio Villano si trovava alla guida della sua vettura sull'Autostrada Napoli-Salerno quando ha impattato con un'altra vettura: l'automobile dell'attore si è ribaltata. Villano è stato soccorso e trasportato all'ospedale del Mare con ferite abbastanza serie. È stato lo stesso attore partenopeo, nelle scorse ore, passato il pericolo e lo spavento, a raccontare sui social dell'incidente:

Martedì sono stato vittima di un brutto incidente stradale sulla barriera autostradale Napoli-Salerno. Ringrazio coloro che non hanno un nome ma un buon cuore e che mi hanno tirato fuori dall’auto, così come il personale ospedaliero dell’Ospedale del Mare, avviso amici e parenti che sto bene, nonostante la testa e due vertebre rotte

Villano, poi, ha concluso il suo racconto:

Me la sono vista davvero brutta, ma grazie all’intervento dell’ambulanza, arrivata subito, annesso all’efficienza dell’ospedale, ora sto bene. Al di là di ogni luogo comune, voglio sottolineare che qui le cose funzionano bene, soprattutto il cuore di questa gente

Ciro Villano è molto noto a Napoli e in Campania per essere stato lo sceneggiatore e protagonista – entrambe le cose insieme a Ciro Ceruti – della sitcom "Fuori Corso", andata in onda tra il 2002 e il 2014 su Canale 9. Villano è anche uno dei fondatori dell'Accademia della "commedia musicale italiana e napoletana" del Teatro Augusteo di Napoli.