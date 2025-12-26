Incidente per la scorta di Gratteri: 3 feriti, il procuratore (illeso) era su un’altra auto

Nicola Gratteri

Incidente per la scorta di Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli: una delle automobili della scorta si è scontrata con una vettura privata lungo la Strada Statale 106 Jonica, nel tratto di Santa Cateria dello Ionio in provincia di Catanzaro, per cause ancora da accertare. Le due auto sono poi finite contro il muretto di recinzione di un bar, coinvolgendo una terza macchina parcheggiata lungo la strada. Tre le persone rimaste ferite: si tratta di due uomini della scorta di Gratteri ed il conducente dell'altra vettura.

L'incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di ieri, giovedì 25 dicembre, giorno di Natale. Nessuna conseguenza per il procuratore Nicola Gratteri, che viaggiava su un'altra automobile e dunque è rimasto illeso: in ogni caso, come da protocollo di sicurezza, il procuratore non è sceso dall'automobile, ma è rimasto in contatto con i referenti del caso per informarsi sugli sviluppi degli accertamenti e delle condizioni dei feriti. Tutti e tre (gli uomini della scorta e il conducente della vettura privata) sono comunque rimasti feriti in maniera lieve, e soccorsi dalle ambulanze giunte sul posto poco dopo, che li hanno portati in ospedale per le cure del caso e per accertamenti. Anche due pedoni, che si trovavano nei pressi, sarebbero rimasti coinvolti, ma non feriti, nell'incidente. Sul posto sono poi giunte anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per le indagini. Non è escluso che qualche telecamera di videosorveglianza possa aver registrato qualcosa di utile per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto su una strada che, in ogni caso, è tristemente conosciuta proprio per l'elevato numero di incidenti che accadono sulla sua carreggiata.