Incidente sulle scale della metropolitana Linea 1 della stazione di Materdei oggi pomeriggio. Una donna si è fatta male a seguito di una caduta, per dinamiche ancora da chiarire, poco dopo le ore 17. I presenti hanno subito chiamato il 118, ma a Napoli c’erano poche ambulanze operative – 16 in media al giorno, secondo quanto riportato oggi dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – ed erano tutte impegnate con codici rossi. Così per la donna, con la gamba dolorante, non c’è stato altro da fare che restare ferma stesa sulle scale ad aspettare i soccorsi che sono arrivati dopo circa 3 ore. Attorno alle 20. Con altri utenti del metrò che le hanno fatto compagnia nell’attesa.

I soccorsi dopo 3 ore

Anche l’Anm si è attivata per sollecitare l’intervento del 118. Il personale del metrò ha fermato subito la scala mobile e ha chiamato più volte il 118. Ma senza sortire effetto, perché come detto le ambulanze erano poche. Attorno alle 20, poi, un’ambulanza è arrivata e ha trasportato la donna dolorante al Pronto Soccorso. “Sedici ambulanze per tutta la città sono poche – aveva denunciato questa mattina Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ai microfoni di iNews24.it – siamo in inferiorità numerica. Se tutte sono impegnate, automaticamente il diciassettesimo paziente che chiamerà non potrà essere assistito celermente. Tenendo conto che ogni intervento dura una o due ore, ci sono persone che attendono anche un'ora. In questi giorni è successo di tutto, una confluenza di fattori che non mi è mai successa – riferendosi alle numerose aggressioni al personale del 118 – Ma questo non possiamo pagarlo noi. Abbiamo fatto tutte le denunce del caso, ma credo che debbano intervenire il prefetto e il presidente della Regione Campania, anche perché sono cose gravi e di mezzo c'è l'incolumità dei lavoratori”.