Incidente nel Napoletano: Vincenzo Cipolletta muore a 31 anni dopo una settimana in ospedale Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente ad Afragola, nella provincia di Napoli, lo scorso 28 settembre: purtroppo non ce l’ha fatta.

A cura di Valerio Papadia

Una tragica notizia ha sconvolto, nelle scorse ore, la comunità di Afragola, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli: dopo una settimana in ospedale, Vincenzo Cipolletta è morto a 31 anni a causa delle gravi ferite riportate in seguito a un incidente stradale. Il 28 settembre scorso, infatti, il giovane si trovava a bordo della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si è scontrata frontalmente con un altro veicolo: l'incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 527, cosiddetta "Cantariello", strada che collega la Tangenziale di Napoli ad Afragola, nei pressi del megastrore Ikea. Trasportato tempestivamente in ospedale, le condizioni di Cipolletta sono apparse subito molto gravi e il giovane, purtroppo, dopo una settimana è deceduto.

I messaggi di cordoglio per la morte di Vincenzo Cipolletta

La notizia della morte del 31enne si è diffusa ad Afragola nel pomeriggio di ieri, martedì 4 ottobre: da subito i social sono stati invasi di messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Vincenzo. "Ciao Vincenzo, non volevo ricevere questa brutta notizia. Dai tanta forza alla tua famiglia. Fai buon viaggio" recita uno dei tanti messaggi che sono apparsi su Facebook nelle scorse ore. "Eri un ragazzo umile" recita invece un altro messaggio. Tantissimi erano stati, nei giorni scorsi, anche i messaggi di pregheria rivolti al 31enne.