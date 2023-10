Incidente nel cantiere della metro a Capodichino, operaio muore investito da un furgone La vittima è un 60enne: l’incidente si è verificato questa mattina, giovedì 5 ottobre, nel cantiere della metropolitana a Capodichino.

A cura di Valerio Papadia

Incidente mortale sul lavoro a Napoli questa mattina, giovedì 5 ottobre: un operaio di 60 anni è deceduto dopo essere stato investito da un furgone. Il tragico incidente si è verificato nel cantiere della metropolitana in via Giaime Pintor, a Capodichino: stando a una prima ricostruzione, il 60enne – del quale non sono ancora state rese note le generalità – è stato investito da un furgone, ma la dinamica è ancora poco chiara.

Da quanto si apprende, l'incidente mortale è avvenuto all'interno del cantiere per la realizzazione della linea metropolitana Eav che collegherà le stazioni Piscinola e Capodichino della Linea 1. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, ai quali sono affidate le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.