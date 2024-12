Incidente mortale a Contursi, auto si schianta contro muro: morta un’anziana e conducente sotto shock

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale a Contursi Terme, provincia di Salerno. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di oggi, domenica 1 dicembre, un'automobile, una Fiat Panda, è uscita di strada, per cause ancora da accertare, lungo la provinciale 429/a, la strada che collega i comuni di Contursi Terme, Oliveto Citra e Colliano.

L'anziana è morta sul colpo, la conducente dell'auto sotto shock

Il veicolo si è schiantato contro il muro di un'abitazione. Sotto shock la donna al volante della macchina, morta la passeggera, un'anziana. Secondo le prime ricostruzioni, quest'ultima si sarebbe sentita male pochi secondi prima del violento impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente sul posto, ma per l'anziana non c'è stato niente da fare. È morta praticamente sul colpo. La conducente dell'automobile, invece, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Non ha riportato ferite gravi in seguito all'incidente, ma è stata soccorsa in stato di shock per quanto accaduto.

Carabinieri di Eboli sul posto per le indagini

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, che si stanno occupando dei rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire dinamica e cause dello schianto. Non sarebbero coinvolte altre vetture. Secondo il quotidiano locale Anteprima24, entrambe le donne a bordo dell'automobile risultano residenti a Oliveto Citra, nell'Alto Sele. L'anziana deceduta in seguito all'incidente era seduta sul lato passeggeri.