Incidente in via San Giacomo dei Capri, auto blocca la strada: traffico in tilt in tutta la zona collinare Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro altre vetture in sosta e ha bloccato la strada, mandando in tilt il traffico in tutta la zona.

A cura di Valerio Papadia

L’incidente in via San Giacomo dei Capri (Foto: Fanpage.it)

Rocambolesco incidente nella serata di oggi, lunedì 11 luglio, intorno alle 20.30, in via San Giacomo dei Capri, nella zona collinare di Napoli: un'automobile, una Hyundai Atos, che percorreva la strada a velocità sostenuta, per cause che sono ancora in corso di accertamento ha urtato un'automobile in sosta, finendo la sua corsa in obliquo e dunque occupando tutta la carreggiata. Spaventati, alcuni residenti hanno udito il terribile rumore dello schianto e sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto, ritrovandosi di fronte all'incidente e allertando i soccorsi e le forze dell'ordine. Da quanto apprende Fanpage.it, alla guida dell'auto si trovava un giovane, che fortunatamente non è rimasto ferito nell'impatto. L'auto incidentata, come detto di traverso sulla carreggiata, ha mandato in tilt il traffico non soltanto in via San Giacomo dei Capri, ma in tutta la zona collinare della città, dal momento che la strada è una delle arterie che collegano il Rione Alto e la Zona Ospedaliera all'Arenella e al Vomero.

I residenti hanno spostato l'auto di peso per far defluire il traffico

Dal momento che l'incidente ha provocato una fila molto lunga di automobili in via San Giacomo dei Capri e nelle strade limitrofe, in attesa dei soccorsi, alcuni residenti si sono rimboccati le maniche e hanno spostato di peso la vettura incidentata, affinché il traffico potesse defluire. Successivamente, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Fortunatamente, il ragazzo alla guida della Hyundai non è rimasto ferito nell'impatto, mentre la vettura in sosta contro la quale si è schiantato è stata pesantemente danneggiata.