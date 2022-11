Incidente in scooter nel Napoletano: Nicola Ciccarelli muore a 31 anni dopo un mese in ospedale Il giovane, 31 anni, è deceduto nelle scorse ore in ospedale: era rimasto coinvolto in un incidente il 24 settembre tra Giugliano e Villaricca, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Nicola Ciccarelli, il giovane di 31 anni che, oltre un mese fa, era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale tra Giugliano e Villaricca, nella provincia di Napoli: il giovane è deceduto nelle scorse in ospedale, al Cardarelli di Napoli, dopo oltre un mese di ricovero, in cui ha lottato per la vita. La notizia della morte di Nicola, che si è diffusa nella giornata di ieri, ha gettato nello sconforto le due comunità, che per tutto questo tempo avevano tenuto il fiato sospeso e avevano pregato affinché il 31enne si salvasse.

Tantissimi, nelle ultime ore, i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social network. "Anche se non ci siamo frequentati, eri un simpaticone. Buon viaggio amico mio, mi dispiace tantissimo. Condoglianze alla famiglia" scrive un amico su Facebook.

Scontro tra scooter: l'incidente in cui è rimasto coinvolto Nicola Ciccarelli

Il grave incidente stradale che ha poi portato alla morte il 31enne si è verificato, come detto, oltre un mese fa, lo scorso 24 settembre, in via Enrico Fermi a Villaricca, al confine con il territorio di Giugliano in Campania. Nicola Ciccarelli si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora poco chiare – i rilievi, nell'occasione, sono stati affidati alla Polizia Municipale di Villaricca – si è scontrato con un altro mezzo a due ruote.

Leggi anche Incidente frontale tra due auto nel Salernitano: Serena Salvati muore a 20 anni

L'impatto è stato molto violento e il 31enne è caduto rovinosamente sull'asfalto: soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi; le ferite riportate nell'incidente ne hanno determinato, purtroppo, oltre un mese dopo, il decesso.