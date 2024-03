video suggerito

Incidente in moto per il professor Ascierto, De Luca: “Auguri di pronta guarigione” Incidente in moto per Paolo Ascierto, l’oncologo napoletano: è in ospedale per fratture alla gamba. Gli auguri di buona guarigione da parte di Vincenzo De Luca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il professor Paolo Ascierto è rimasto vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto, in compagnia di un'altra persona. Incidente che ha costretto l'oncologo napoletano ad essere portato in ospedale per alcune fratture alla gamba sinistra, che hanno reso necessario un intervento chirurgico. Per lui sono arrivati tantissimi attestati di affetto, tra cui quello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Faccio un augurio particolare a un medico importante del Pascale, Paolo Ascierto, che ha avuto un incidente stradale qualche giorno fa per il quale ha subito degli interventi gli rivolgo un saluto affettuoso e un augurio di pronto ristabilimento", ha detto De Luca durante la consueta diretta sui propri canali social. L'incidente del professor Ascierto è avvenuto su una strada di Latina, ed ora l'oncologo partenopeo si trova ricoverato presso l'Ospedale Santa Maria Goretti.