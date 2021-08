Incidente in moto, Michele Siciliano muore a 30 anni dopo 40 giorni in ospedale: lutto a Camposano Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale, oltre un mese fa, sull’Autostrada A30, a bordo della sua motocicletta. Ricoverato dapprima all’ospedale di Nola, era stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli a causa della gravità delle ferite riportate, dove purtroppo è deceduto.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Michele Siciliano, giovane di soli 30 anni di Camposano, nella provincia di Napoli, deceduto dopo 40 giorni in ospedale a causa delle ferite riportate in seguito a un incidente stradale. Circa 40 giorni fa, il 30enne stava percorrendo l'Autostrada A30 a bordo della sua motocicletta, una delle sue grandi passioni, di ritorno da una giornata trascorsa al mare, quando è rimasto coinvolto nell'incidente stradale: soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, Michele era stato dapprima ricoverato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e poi, a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente, era stato trasferito all'ospedale del Mare di Napoli, dove qualche ora fa è purtroppo sopraggiunto il decesso.

La notizia della morte di Michele Siciliano si è diffusa rapidamente nella cittadina della provincia di Napoli, nel Nolano, nella quale il 30enne viveva e dove era molto conosciuto. Tantissime le persone, amici e conoscenti, che gli hanno dedicato un pensiero sui social network: "Io non ho foto da dedicarti – si legge sui social – perché ogni volta il parlare ci prendeva così tanto che l'idea di farci una foto non ci sfiorava, non dimenticherò mai le passeggiate con il bestione, le volte che mi hai preso in giro ogni volta che andavo in palestra, gli sfottò dei vicini strambi con la musica a palla. Questi Michele saranno i ricordi e i momenti più belli che porterò con me e che custodirò gelosamente. Ricordati che ho ancora un giro in moto promesso. Eri, sei e resterai una delle poche persone a cui ho voluto bene veramente hai lasciato un vuoto in tutti noi incolmabile".