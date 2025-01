Incidente in moto in Penisola Sorrentina: Francesco Sangiorgio muore a 50 anni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Francesco Sangiorgio, 50enne originario del Beneventano, che lascia la moglie e due figlie. Sangiorgio è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato nella serata di sabato scorso vicino al Belvedere di Piano di Sorrento, nel Napoletano, sulla Statala Amalfitana che conduce a Positano: il 50enne era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ha impattato violentemente contro la parete rocciosa ai margini della carreggiata.

Alcuni automobilisti hanno assistito all'incidente e hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate, hanno trasportato Francesco Sangiorgio all'ospedale del Mare di Napoli: qui, nonostante gli sforzi dei medici, dopo qualche ora dal ricovero, il 50enne è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Sorrento, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. La salma di Francesco Sangiorgio è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che deciderà se disporre o meno l'autopsia.