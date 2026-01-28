Incidente in moto a Mondragone: grave 30enne, guidava ubriaco. Denunciato dai carabinieri

Per l’uomo, che ora è ricoverato in prognosi riservata, è scattata anche una denuncia per riciclaggio: la moto che guidava aveva il telaio manomesso.

È rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ed è stato anche denunciato: protagonista della vicenda un uomo di 30 anni, che ha riportato gravi ferite nell'impatto. L'incidente si è verificato questa notte a Mondragone, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale sono intervenuti in via Generale Giardini: i militari dell'Arma hanno appurato che, poco prima, una moto Honda X-ADV 750, sprovvista di targa, era rimasta coinvolta in un incidente; il suo conducente, il 30enne appunto, era invece stato trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Il 30enne denunciato per ricettazione e guida in stato di ebbrezza

Nel corso degli accertamenti in ospedale, l'uomo è stato sottoposto agli esami tossicologici, dai quali è emerso che si trovava sotto l'effetto di alcol: per questo, il 30enne è stato sanzionato come previsto dal Codice della Strada. I carabinieri, invece, hanno effettuato accertamenti sulla motocicletta guidata dall'uomo, dai quali è emersa una stampigliatura irregolare del numero del telaio, non lineare e con spaziatura irregolare, nonché la mancanza del supporto metallico riportante il numero del motore. Pertanto, al termine degli accertamenti, il 30enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per riciclaggio e guida in stato di ebbrezza alcolica.