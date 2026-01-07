Incidente in autostrada a Caserta Sud: Emanuele Esposito muore a 18 anni

L’incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, 7 gennaio: il 18enne è morto nello scontro tra un’automobile e una motocicletta.

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, mercoledì 7 gennaio, sull'Autostrada A1, all'altezza dello svincolo di Caserta Sud: il bilancio, purtroppo, è di un morto, Emanuele Esposito, un ragazzo di soli 18 anni. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: stando a una prima ricostruzione, il 18enne è rimasto coinvolto in uno scontro tra un'automobile e una motocicletta. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Emanuele Esposito: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Indagini in corso sull'incidente

In autostrada sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, sulla quale, come detto, aleggiano ancora troppo incognite; determinanti, per fare luce sulla vicenda, potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in corrispondenza dello svincolo di Caserta Sud. La salma di Emanuele Esposito è stata posta sotto sequestro e trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria; non si esclude che, come da prassi in questi casi, sulla salma verrà eseguita l'autopsia.