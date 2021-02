Un banale incidente stradale, un tamponamento per una precedenza mancata, si è trasformato in una brutale aggressione: da una parte un giovane sui 35 anni, ben piazzato, dall'altra un anziano di oltre 70 anni. Chi abbia avuto la peggio, inutile dirlo: l'uomo è finito in ospedale con prognosi di 21 giorni, ma la Polizia è sulle tracce del ragazzo e lo avrebbe già identificato.

L'episodio è avvenuto a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, la sera del 3 febbraio scorso, mercoledì, mentre era in corso la partita di Coppia Italia tra Napoli e Atalanta. L'incidente in via Ilioneo, nella parte alta del quartiere: l'automobile dell'anziano proseguiva sulla strada principale, il ragazzo in moto è arrivato da una traversa perpendicolare. Si sono scontrati con la parte interiore dei veicoli, un incidente tutto sommato nemmeno grave. Poi, però, la situazione è degenerata.

Il ragazzo è sceso dalla motocicletta e ha aggredito l'anziano, colpendo lui e la sua automobile e sfondando i vetri a colpi di casco. Si è allontanato ma, quando lo ha visto prendere il telefono per chiamare le forze dell'ordine, è tornato sui suoi passi e lo ha colpito di nuovo, buttandolo più volte a terra. Poi è risalito in moto e si è allontanato. L'anziano, soccorso, è stato accompagnato in ospedale: lesioni guaribili nel giro di 21 giorni.

La scena è avvenuta davanti a parecchi residenti: il tratto è in una zona densamente abitata. I poliziotti del commissariato di Bagnoli hanno ricostruito le varie fasi dell'incidente e dell'aggressione grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza che si trovano nei paraggi; il responsabile dell'aggressione sarebbe stato già identificato.