Incidente ad Avellino tra due auto: tre feriti in ospedale, c’è anche una bambina Incidente tra due auto ad Avellino: tre feriti in ospedale, tra cui una bambina. Nell’impatto, una vettura si è ribaltata, l’altra è rimasta semidistrutta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una delle due vetture coinvolte nell'incidente

Paura nella tarda mattina di oggi ad Avellino, dopo un violento incidente tra due automobili, che ha causato tre feriti, tra i quali una bambina, tutti finiti in ospedale. L'impatto è avvenuto attorno alle 13, sulla strada provinciale 88 all'intersezione con la strada statale 7 bis. Una delle due automobili si è anche ribaltata, mentre l'altra è rimasta completamente distrutta nella parte anteriore. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: sul posto anche polizia e carabinieri per coordinare le indagini.

Il luogo dell'incidente, con una delle due vetture ribaltatasi nello schianto

Uno dei conducenti è rimasto incastrato nell'abitacolo della propria vettura, ribaltatasi, dopo l'incidente: liberato dai vigili del fuoco accorsi sul posto, è stato affidato ai sanitari del 118 per poi essere portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso. Nell'altro veicolo, parzialmente distrutto, c'erano invece il conducente ed una bambina, anche loro feriti e portati dal personale del 118 nel medesimo nosocomio di contrada Amoretta. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto di strada dove è avvenuto l'impatto, rimuovendo i veicoli incidentati. Sul posto sono giunti anche carabinieri e polizia per i rilievi e per le indagini, che dovranno accertare cause, dinamica e responsabilità dell'incidente.

Il luogo dell'incidente, con le due automobili coinvolte e i mezzi del vigili del fuoco