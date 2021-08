Incidente a Vico Equense tra due auto: muore una donna, feriti gli altri passeggeri Incidente frontale sulla strada statale 45, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia: impatto violentissimo tra due automobili, una 62enne è morta per le ferite riportate, poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Leonardo. Feriti, in maniera meno grave, gli altri passeggeri e automobilisti coinvolti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto da Facebook

Tragico incidente a Vico Equense, in provincia di Napoli: due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la litoranea della Strada Statale 145. Il bilancio è di una donna deceduta nell'impatto e di diversi feriti, fortunatamente in maniera lieve. La donna è morta subito dopo l'arrivo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove l'avevano portata i sanitari del 118 giunti poco dopo il violento impatto.

Al momento le cause dell'incidente sono tutte da chiarire: l'impatto è avvenuto frontalmente, in un tratto dove la strada presenta due corsie (una per ogni senso di marcia) e dove vige il divieto di sorpasso. Una delle due è però finita, non si sa al momento se in un sorpasso azzardato o in seguito ad uno sbandamento, nell'altra corsia scontrandosi frontalmente con l'altra vettura. L'impatto è stato violentissimo: la donna, 62 anni, è morta per le ferite riportate nell'impatto, poco dopo l'arrivo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove era stata portata dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Traumi lievi e qualche ferita, oltre ad un comprensibile spavento, per tutti gli altri coinvolti nell'incidente, alcuni dei quali portati al pronto soccorso per ricevere le cure ed i controlli del caso. Forze dell'ordine che sono giunte sul posto subito dopo l'impatto per coordinare le indagini ed accertare soprattutto cause e responsabilità. La salma della donna vittima dell'incidente, che si trova or all'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, verrà restituita nelle prossime ore alla famiglia, salvo decisione degli inquirenti di disporne l'autopsia.