Incidente a Varcaturo, moto si scontra con un’auto: Mario Costantin muore a 31 anni

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, 11 febbraio, nella frazione costiera di Giugliano. La salma del 31enne è stata sequestrata per l’autopsia.
A cura di Valerio Papadia
La vittima, Mario Costantin
La vittima, Mario Costantin

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio, a Varcaturo, frazione costiera di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: la vittima è Mario Costantin, un giovane di 31 anni. Stando a quanto si apprende da una prima ricostruzione, intorno alle ore 20 di ieri, il 31enne stava percorrendo via Ripuaria in sella alla sua motocicletta Ducati Monster quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile con a bordo un uomo è una donna. Purtroppo, nel violento impatto Mario Costantin è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 31enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che al momento risulta ancora poco chiara. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, inoltre, la salma di Mario Costantin è stata posta sotto sequestro e trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, disposta dal magistrato.

