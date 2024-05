Incidente a Torre del Greco, una delle auto travolge un ragazzo: lo schianto in video Due veicoli si sono scontrati lungo via Nazionale, a Torre del Greco (Napoli); una delle auto ha poi colpito un giovane che era in piedi nelle vicinanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un frame del video registrato dalla telecamera a Torre del Greco (Napoli)

La Panda svolta sulla sinistra, subito dopo la Peugeot entra nell'inquadratura. È una frazione di secondo e c'è l'impatto, violentissimo: una delle due automobili carambola, gira su se stessa e finisce sull'altra corsia della carreggiata; la prima, invece, colpita sul fianco, viene spostata di qualche metro e travolge un ragazzo che è sul marciapiede, lo scaraventa contro un'altra vettura parcheggiata. Fortunatamente lui si rialza, appare illeso anche se sembra zoppicare leggermente. Scena ripresa da una telecamera di sorveglianza e che mostra l'incidente avvenuto a Torre del Greco alle prime ore di ieri, domenica 26 maggio.

La strada è via Nazionale, l'arteria che attraversa tutto il comune del Napoletano. Sul video è impresso l'orario: mancano poco meno di dieci minuti alle sette del mattino. La Fiat Panda sta per entrare in una traversa al civico 263 quando viene colpita dalla seconda automobile, che invece sta proseguendo dritto. La dinamica non è del tutto chiara, anche perché la porzione inquadrata dalla telecamera è molto ridotta, ma i danni sulla Fiat suggeriscono che l'impatto sia avvenuto ad alta velocità; è possibile che a causare l'incidente sia stata una precedenza mancata.

Il giovane sul marciapiede non ha il tempo di spostarsi: viene colpito sulla schiena e spinto a terra, per un caso fortuito non finisce sotto l'auto e non viene schiacciato contro quella parcheggiata. Dopo lo schianto appaiono illesi anche i due conducenti, che sembrano due ragazzi: il primo a uscire dal veicolo è quello della Peugeot, pochi istanti dopo è la volta del giovane della Panda.