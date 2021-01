in foto: immagine di repertorio

Un giovane del Nolano, in provincia di Napoli, è deceduto in un grave incidente stradale avvenuto a Poggiomarino nel primo pomeriggio di oggi, 28 gennaio. Per il giovane, soccorso subito dopo lo schianto, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, era morto sul colpo. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata è stato necessario interdire temporaneamente la strada al traffico.

L'incidente è avvenuto in via Iervolino, tra le strade principali del comune del Napoletano. La ricostruzione è ancora al vaglio, ma stando ai primi accertamenti pare che il giovane, circa 30 anni, che stava viaggiando in sella a una motocicletta, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo e sarebbe rovinato sull'asfalto, invadendo la corsia opposta di marcia; subito dopo la caduta si sarebbe scontrato con l'automobile, che proveniva dall'altra direzione e non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Inutili i tentativi di soccorso: quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dello schianto il ragazzo era già privo di vita, con tutta probabilità è stato ucciso dalla caduta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Poggiomarino e la Polizia Municipale che si sono occupati dei primi accertamenti e dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica, anche ascoltando diversi testimoni che si trovavano nelle vicinanze. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalle registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza private: nei pressi del luogo dello schianto ci sono diversi esercizi commerciali, alcuni impianti potrebbero avere ripreso l'incidente.