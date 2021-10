Incidente a Napoli, scooter contro auto a Secondigliano: grave un ragazzo di 14 anni Il grave incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 27 ottobre, nel quartiere della periferia settentrionale della città: il 14enne si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un’automobile. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale Cardarelli in prognosi riservata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 27 ottobre 2021, a Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli: a scontrarsi, in via del Cassano, sono stati uno scooter e un'automobile. Ad avere la peggio è stato purtroppo il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzino di soli 14 anni che, dopo aver impattato l'automobile – guidata da una giovane donna di 27 anni – è finito violentemente sull'asfalto e ha battuto la testa. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il 14enne all'ospedale Cardarelli.

Il 14enne è stato operato durante la notte

Nel nosocomio partenopeo, i sanitari hanno giudicato molto gravi le condizioni del giovane, che è stato ricoverato in prognosi riservata. Nella notte, poi, il 14enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che per fortuna sarebbe andato per il verso giusto: i medici, però, non hanno ancora sciolto la prognosi e le condizioni del ragazzo rimangono gravi.

Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dell'incidente: sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, che hanno svolto tutti i rilievi necessari a determinare con precisione quando accaduto in via del Cassano e ad individuare eventuali responsabilità nell'incidente.

A Napoli anche un incidente mortale

Alle prime luci dell'alba di ieri, inoltre, un incidente stradale tra il bivio della Tangenziale di Napoli e Afragola ha spezzato la vita di Ilona Castaldo, una giovane donna di soli 26 anni. L'incidente ha coinvolto tre auto e uno scooter, sul quale viaggiava appunto la giovane vittima.