Un uomo di 72 anni è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato oggi, venerdì 9 ottobre, a Napoli, in zona Gianturco: la vittima, un uomo del posto, è stata investita da un tir all'altezza della rotonda posta all'incrocio tra via Taddeo da Sessa e via Gianturco. Soccorso dai sanitari del 118, il 72enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravità delle ferite riportate: il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale del nosocomio per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente, al fine di stabilirne l'esatta dinamica, sono arrivati gli agenti della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano: secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe investito il 72enne colpendolo con la fiancata sinistra e scaraventandolo violentemente sull'asfalto. L'autista del mezzo pesante, come da prassi, è stato sottoposto agli esami per rilevare l'eventuale presenza di alcool o sostanze stupefacenti al momento dell'incidente.

Quello di oggi a Gianturco è il secondo incidente mortale che si verifica a Napoli nel giro di poche ore. Nel pomeriggio di ieri, tra via Duomo e via Crocelle a Porta San Gennaro, nel centro della città, un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile della Polizia di Stato. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini, dove è deceduto circa due ore dopo il ricovero. Sul luogo dell'incidente Polizia di Stato, Municipale e carabinieri per i rilievi del caso.