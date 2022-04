Incidente a Chiaiano, schianto tra due auto al semaforo: 5 giovani feriti, uno è grave Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente tra due auto a Chiaiano, Napoli Nord; uno è in gravi condizioni. In piazza Garibaldi un 84enne è morto a Pasqua per un infarto mentre era alla guida.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato nella notte appena trascorsa a Chiaiano, nella periferia nord di Napoli; uno di loro è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, all'incrocio tra via Marco Rocco di Torrepadula e via Emilio Scaglione, sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano; in corso rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 3 di oggi, lunedì 18 aprile. Sono stati disposti, come da prassi, gli esami sui conducenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcol. Secondo le ricostruzioni, ancora al vaglio degli agenti, a causare l'incidente sarebbe stato uno dei due conducenti, che avrebbe impegnato l'incrocio mentre il semaforo era ancora rosso e non si sarebbe accorto dell'altra vettura che proveniva dalla strada perpendicolare, anche a causa degli edifici che, in quel tratto di strada, oscurano la visuale.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato un 29enne napoletano, che era alla guida di una Toyota Yaris e viaggiava insieme ad un amico; il giovane, centrato in pieno, ha riportato gravi ferite che ne hanno reso necessario il ricovero in prognosi riservata nell'ospedale Cardarelli di Napoli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Feriti, ma in modo non grave, l'altro ragazzo nella Yaris e i tre giovani che erano nell'altra vettura, una Fiat Punto; hanno riportato danni lievi.

Malore alla guida, uomo muore in piazza Garibaldi a Pasqua

Un 84enne è deceduto nel primo pomeriggio di ieri in piazza Garibaldi, nel centro di Napoli. Si tratta di un 84enne residente a Portici, popoloso comune dell'immediata provincia. Le indagini sono state svolte dagli agenti dell'Infortunistica stradale: l'uomo sarebbe stato colto da un malore che non lo avrebbe ucciso in pochi istanti e, perso il controllo dell'automobile, ha colpito la vettura che lo precedeva. Nonostante gli immediati soccorsi del 118 non c'è stato nulla da fare.