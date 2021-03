in foto: immagine di repertorio

Si chiamava Giuseppe Petrone la vittima dell'incidente stradale avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 13 marzo, a Baronissi, in provincia di Salerno. L'uomo, 59 anni, lavorava come geometra per l'ufficio tecnico del Comune ed era molto conosciuto in zona, era sposato e aveva due figli. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo la versione su cui sono al lavoro le forze dell'ordine sarebbe stato tamponato da un altro veicolo e sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo in una cunetta e morendo sul colpo.

L'incidente risale alle 16 circa. Petrone, hanno ricostruito i carabinieri e gli agenti della Municipale intervenuti sul posto, stava effettuando una manovra per entrare in un fondo agricolo di sua proprietà. In quel momento è arrivato il secondo veicolo, che ha colpito la Fiat Panda vecchio modello del geometra sul lato posteriore sinistro. L'impatto è stato molto violento, l'automobile è stata scagliata contro un muro. Per il contraccolpo il 59enne è stato sbalzato fuori, finendo rovinosamente a terra; all'arrivo dell'ambulanza del 118 era già morto, i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

I militari della stazione locale si sono occupati dei rilievi sul luogo dell'incidente. L'altro automobilista, incolume, è stato sottoposto come da prassi ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti; i risultati saranno pronti nei prossimi giorni. La salma di Petrone è stata trasferita nella sala mortuaria dell'ospedale Fucito di Curteri a Mercato San Severino, in attesa della decisione del magistrato sull'autopsia.