Incensurato e insospettabile, in casa produce cocaina rosa e ketamina: 45enne arrestato a Giugliano Nell'abitazione del 45enne i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio nel quale l'uomo produceva la sostanza stupefacente, che poi vendeva.

A cura di Valerio Papadia

Era incensurato e insospettabile il 45enne arrestato dai carabinieri a Giugliano, nella provincia di Napoli: nella sua abitazione, i militari dell'Arma della compagnia di Pozzuoli hanno scoperto un vero e proprio laboratorio nel quale l'uomo produceva droga. I carabinieri, impegnati in un servizio anti-droga, hanno perquisito l'abitazione del 45enne, come detto incensurato, trovando un vero e proprio supermercato di droga sintetica e chimica, che l'uomo produceva quasi interamente per conto suo.

Nella fattispecie, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 879 dosi di ecstasy (352 grammi), 11 dosi di ketamina (229 grammi) e 2 dosi di MDMA (44 grammi), oltre a svariate dosi della cosiddetta cocaina rosa, ormai sempre più diffusa; sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare, come detto, che il 45enne creasse la droga in casa autonomamente, talvolta acquistandola anche sul web, sul quale talvolta veniva anche venduta. Arrestato, l'uomo è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.