Incendio vicino ai binari, guasto tecnico sull’Alta Velocità Napoli-Salerno: treni in ritardo fino a 120 minuti

Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea dell'Alta Velocità Napoli-Salerno: a causarli un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° settembre, in prossimità dei binari, nella zona di Sarno, nel Salernitano. A proposito del disservizio, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato: "La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Salerno, via Monte del Vesuvio, è fortemente rallentata per un incendio in prossimità di Sarno che ha causato un guasto tecnico alla linea elettrica. I treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso, deviazioni e cancellazioni".

In un successivo e più recente aggiornamento, l'azienda ha comunicato che i ritardi, inizialmente tra i 60 e i 90 minuti, adesso possono arrivare fino a 120 minuti. RFI ha inoltre comunicato che i tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto tecnico conseguente all'incendio, anche se non ha reso noti, al momento, i tempi di ripristino del servizio. "Seguiranno aggiornamenti" si legge sul sito dell'azienda.