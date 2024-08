video suggerito

Incendio sulla collina di Montevergine, le fiamme vicine alle abitazioni In fiamme la collina di Mercogliano (Avellino), poco distante dal Santuario di Montevergine; il fumo ha saturato l'aria, il vento ha sparso cenere ovunque.

A cura di Nico Falco

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 3 agosto, sulla collina di Montevergine, ai piedi del Santuario, nel territorio tra Mercogliano e Ospedaletto, in provincia di Avellino. In fiamme un'ampia porzione di vegetazione sul costone a ridosso delle abitazioni che si trovano nella parte alta della cittadina, non lontano dal piazzale della funicolare intitolato a Marcello Colasurdo.

La combustione ha saturato l'aria di fumo, mentre il vento sta spargendo cenere ovunque. Le cause del rogo non sono al momento accertate, è verosimile che l'origine sia dolosa anche se restano da definire le circostanze e le modalità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Mercogliano.