Grosso incendio sul Vesuvio, fiamme vicino alle case: paura a Torre del Greco

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato sul Vesuvio, questa sera, nella zona del Comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Le fiamme sono vicine alle abitazioni. Molti residenti sono preoccupati anche per il vento forte che potrebbe alimentare il fuoco e contribuire a propagare l'incendio. Il rogo ha provocato una grossa colonna di fumo nero e grigio che si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco che sono già all'opera per domare le fiamme, ma le operazioni non sono semplici. Le fiamme in serata sono diventate visibili anche dal lato opposto del Vesuvio.

Non è ancora chiaro quale possa essere l'origine del rogo, che è di vaste proporzioni, ma non è esclusa la natura dolosa. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiato oggi pomeriggio, giovedì 7 settembre 2023, nella zona della Chiesa di Sant'Antonio a Torre del Greco ci sarebbero due focolai, sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme sono arrivate anche nell'area di Cappella Bianchini, nei pressi di via Fosso Bianco. Un'area verde che si trova all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

I volontari della Rete del Vesuvio presenti sul posto, scrive l'associazione Salute Ambiente Vesuvio, hanno segnalato "un grosso incendio con due focolai nella zona di Torre del Greco, che sta arrivando all'autostrada, anche a causa del vento. Purtroppo gli elicotteri non possono alzarsi in volo fino a domani e i vigili del fuoco sono sul posto". La Protezione Civile della Regione Campania oggi ha emanato un avviso di condizioni di suscettività all'innesco e propagazione di incendi boschivi per i giorni di 7 e 8 settembre 2023.