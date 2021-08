Incendio sul Monte Epomeo a Ischia: cascine danneggiate, esplodono alcune bombole di gas Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, sul Monte Epomeo, a Forio d’Ischia: circa 30 gli ettari di macchia mediterranea interessati dalle fiamme. L’incendio ha danneggiato alcuni casali di campagna, una cabina elettrica e una telefonia, provocando anche l’esplosione di alcune bombole di gas.

A cura di Valerio Papadia

L’incendio sul Monte Epomeo a Ischia

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, sul Monte Epomeo, a Forio, sull'isola di Ischia: le fiamme hanno interessato circa 30 ettari di macchia mediterranea e boschiva e sono state avvistate da numerosi punti dell'Isola Verde. Ancora sconosciute le cause del rogo, che ha danneggiato alcuni casali di campagna, una cabina elettrica e una telefonica. Non solo: le fiamme hanno provocato l'esplosione di alcune bombole di gas, ma per fortuna non si registra nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Forio, quelli del Nucleo Radiomobile della compagnia di Ischia, la Protezione Civile e i vigili del fuoco dell'isola che, dopo alcune ore, sono riusciti a domare le fiamme. Si indaga per accertare le cause dell'incendio, come detto ancora sconosciute.

Incendi, un uomo morto nel Sannio

Un 53enne, Walter il suo nome di battesimo, originario di San Leucio del Sannio, è invece morto dopo essere rimasto gravemente ustionato in un incendio scoppiato a Ceppaloni, nella provincia di Benevento. L'uomo era intervenuto nel suo uliveto, sito in contrada Rotola, dove era divampato un incendio: nel tentativo di domare le fiamme, insieme agli uomini della Comunità Montana, il 53enne è rimasto gravemente ustionato. Trasportato dapprima all'ospedale Rummo di Benevento, Walter è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è deceduto due giorni dopo, nella serata di ieri. I carabinieri indagano sull'origine del rogo nel quale è morto il 53enne: non si esclude possa trattarsi di un incendio doloso.