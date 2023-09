Incendio sui binari della Linea 2 della metro a Cavalleggeri: fumo nero sul quartiere di Napoli Un incendio, le cui cause sono ancora sconosciute, si è sviluppato in prossimità dei binari della stazione di Cavalleggeri Aosta, periferia Ovest di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

L’incendio a Cavalleggeri (Facebook)

Un incendio si è sviluppato, poco dopo le 14 di oggi, lunedì 4 settembre, accanto ai binari della stazione Cavalleggeri Aosta della Linea 2 della metropolitana di Napoli, alla periferia occidentale della città. Non sono ancora note le cause del rogo, ma molti cittadini, preoccupati, stanno pubblicando foto e video dell'incendio sui social network. Dalle fiamme si è sollevata una scura nuvola di fumo che si è stagliata sopra quasi tutto il quartiere di Napoli Ovest.

L’incendio a Cavalleggeri (Facebook)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere l'incendio. Tanti cittadini, però, oltre all'odore acre del fumo, si stanno lamentando della cenere che è piombata, copiosa, sui loro balconi. Ad ogni modo, il rogo non avrebbe causato danni ingenti né feriti o intossicati. Ancora sconosciute le cause: sarà compito di vigili del fuoco e forze dell'ordine stabilire cosa ha causato l'incendio, sul quale, al momento, non si esclude nessuna ipotesi.