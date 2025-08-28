napoli
video suggerito
video suggerito

Incendio stanotte a Napoli, via Ferrante Imparato, fumo e puzza di plastica bruciata in zona Poggioreale

Incendio in un capannone nella zona orientale di Napoli. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Incendio questa sera a Napoli nella zona Est, in via Ferrante Imparato. Una colonna di fumo è visibile dalla zona di Poggioreale. A quanto apprende Fanpage sono coinvolti i vari capannoni di materiale ancora non identificato,
; sicuramente però c’è una buona percentuale di prodotto plastico che è andato a fuoco, visto il tanfo che lamentano i residenti. In zona ci sono molti capannoni di proprietà cinese. Stanno convergendo in zona varie squadre dei vigili del fuoco da Napoli e altre da altre province.

Immagine
Cronaca
Incendi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Incendio stanotte a Napoli, via Ferrante Imparato, fumo in zona Poggioreale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views