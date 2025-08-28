Incendio stanotte a Napoli, via Ferrante Imparato, fumo e puzza di plastica bruciata in zona Poggioreale

Incendio questa sera a Napoli nella zona Est, in via Ferrante Imparato. Una colonna di fumo è visibile dalla zona di Poggioreale. A quanto apprende Fanpage sono coinvolti i vari capannoni di materiale ancora non identificato,

; sicuramente però c’è una buona percentuale di prodotto plastico che è andato a fuoco, visto il tanfo che lamentano i residenti. In zona ci sono molti capannoni di proprietà cinese. Stanno convergendo in zona varie squadre dei vigili del fuoco da Napoli e altre da altre province.