Incendio sotto la Galleria Vittoria, chiusa la corsia via Arcoleo-Municipio: in fiamme una moto Incendio sotto la Galleria Vittoria a Napoli. Chiusa la corsia da via Arcoleo verso piazza Municipio. Un automobilista per fuggire ha lasciato l’auto incustodita, sarà rimossa dal carroattrezzi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio sotto la Galleria Vittoria a Napoli, riaperta solo ieri dopo i lavori. A fuoco, secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora sconosciuti, molto probabilmente un motorino. Sul posto sono arrivati immediatamente la Polizia Locale, coordinata dal comandante Ciro Esposito, e i vigili del fuoco del Comando di Napoli. Grande spavento e panico tra chi si trovava in auto in quel momento sotto il tunnel, invaso dal fumo, ma nessun danno o ferito.

È stata riaperta la direzione via Acton-piazza Vittoria, resta chiusa la carreggiata che va da via Arcoleo verso piazza Municipio, perché c'è ancora una macchina che si sta provvedendo a rimuovere con carro attrezzi. L'incendio alla moto è stato spento, infatti, ma per fuggire hanno lasciato una macchina incustodita che sta per essere prelevata dal carroattrezzi. La Polizia Municipale ha attivato il servizio tecnico comunale di Sicurezza e Ambiente per il ripristino della viabilità, con rimozione dei residui dell'incendio. L'area è stata transennata.

Motorino in fiamme in Galleria Vittoria

Le squadre dei soccorsi hanno quindi aiutato le auto e gli altri veicoli che erano all'interno del tunnel a defluire in sicurezza. Anche un bus dell'Anm è stato costretto a fare retromarcia per uscire dalla Galleria, consentendo così anche ad altre auto di poter guadagnare l'uscita a passo d'uomo. La Galleria Vittoria non è stata chiusa interamente, ma è stata interdetta solo una corsia. Si è verificato un rallentamento del traffico a causa del fumo che aveva invaso il tunnel.

La Galleria Vittoria riaperta ieri dopo i lavori

La Galleria della Vittoria era stata riaperta solo ieri, in anticipo di un giorno rispetto alla tabella di marcia, dopo i lavori di smontaggio delle impalcature sulle facciate esterne, che erano iniziati la mattina di martedì 31 gennaio. Lunedì sera, però, c'erano stati già altri lavori all'interno della galleria sugli impianti di ventilazione. Operazioni che vengono svolte di routine, nell'ambito della manutenzione periodica degli aeratori. Per l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, "neanche ricordavamo più come erano le facciate. Per tanti anni coperte da impalcature. E gli ingressi sono davvero spettacolari, li avevamo dimenticati".