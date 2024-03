Incendio nel negozio di mobili, il salone nel Casertano divorato dalle fiamme: arrivano i pompieri Due incendi nel giro di due ore a Santa Maria Capua Vetere e a Marcianise hanno colpito capannoni di due diverse aziende. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio in un negozio di mobili di Santa Maria Capua Vetere. Il salone è stato completamente divorato dalle fiamme e devastato. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Caserta che sono riusciti a domare le fiamme. L'incendio è scoppiato, per motivi ancora da chiarire, attorno alle ore 21,45 di ieri sera, sabato 16 marzo 2024. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. Le squadre, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Teano, sono immediatamente intervenute ed al loro arrivo sul posto il capannone era totalmente invaso dalle fiamme. In supporto alle squadre, per domare l'incendio è intervenuta anche un'autobotte dalla sede centrale del Comando.

Un altro incendio a Marcianise distrugge capannone di alimenti

Pochi minuti prima, attorno alle 20,00, a Marcianise, sempre in provincia di Caserta, è scoppiato un altro incendio in un capannone di un'azienda in via Lecco. Diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute sul posto. Le squadre, una intervenuta dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Marcianise e una dal distaccamento di Aversa sono immediatamente intervenute ed al loro arrivo sul posto il capannone, contenente generi alimentari e un muletto per la movimentazione delle merci, era totalmente avvolto dalle fiamme con una grossa nube nera ben visibile da lontano. In supporto alle squadre , per domare il grosso incendio, sono intervenute anche due autobotti: una dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Aversa.