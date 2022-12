Incendio nel carcere di Nisida: detenuti bruciano materassi, 5 agenti intossicati Incendio nel carcere di Nisida, a Napoli: due detenuti hanno dato fuoco ai materassi, intossicati 5 agenti della Polizia Penitenziaria intervenuti.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un incendio si è sviluppato all'interno del carcere minorile di Nisida, a Napoli, dove due detenuti hanno dato fuoco a materassi e cuscini della loro stanza. Durante i soccorsi 5 agenti della Polizia Penitenziaria, intervenuti per aiutare i detenuti e per riportare la situazione sotto controllo, sono rimasti intossicati e sono stati accompagnati in ospedale; le loro condizioni non destano preoccupazione.

É accaduto nel pomeriggio di ieri, 12 dicembre, a renderlo noto è il sindacato Uspp (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria). I due detenuti che hanno scatenato l'incendio, entrambi extracomunitari, soffrirebbero di problemi psichiatrici e sarebbero stati di recente trasferiti nella struttura napoletana, provenienti da un carcere minorile del nord Italia. Il rogo si è esteso rapidamente, sprigionando fumo che ha reso ben presto irrespirabile l'aria. I cinque agenti intervenuti sono riusciti a mettere in salvo i due detenuti ma sono rimasti intossicati e sono stati affidati per le cure del caso ai sanitari dell'ospedale San Paolo e del Fatebenefratelli.

Il sindacato, attraverso il presidente campano, Giuseppe Moretti, chiede lo stop a trasferimenti di detenuti minorenni da strutture del nord Italia e una diversa gestione dei percorsi riabilitativi: