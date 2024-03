Incendio negli uffici del Giudice di Pace a Napoli, distrutti faldoni dell’archivio Rogo nell’archivio degli uffici del Giudice di Pace a Napoli: le fiamme hanno avvolto diversi faldoni. Sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio è divampato questa mattina nell'ex caserma Garibaldi, negli Uffici del Giudice di Pace, in via Foria, nel centro di Napoli. L'origine del rogo è ancora in fase di accertamento; sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che si sono occupati di domare le fiamme, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile per le verifiche del caso.

Stando ai primi accertamenti il fuoco sarebbe scoppiato in un archivio e avrebbe distrutto pare dei faldoni lì custoditi. Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia Stella.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere nella ex caserma di via Foria: nel 2008 un grosso incendio, anche in quel caso sviluppatosi negli archivi, portò alla evacuazione di un centinaio di persone che si trovavano in quei momenti nella struttura; quella volta andarono distrutti numerosi faldoni e, a causa delle verifiche da effettuare sullo stabile, vennero bloccate tutte le udienze.