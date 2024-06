video suggerito

Incendio Napoli, i Canadair di nuovo in azione sul versante di Pianura Si sono riattivati focolai dell'incendio che due giorni fa ha devastato la collina dei Camaldoli: questa volta il rogo sul versante che affaccia su Pianura.

A cura di Nico Falco

Brucia di nuovo la collina dei Camaldoli, sul versante di Pianura: nel pomeriggio di ieri si sono riattivati dei focolai in prossimità di una zona abitata in via Cupa Camaldoli. In queste ore sono al lavoro i canadair, che stanno prelevando acqua al largo del golfo di Napoli. Altri lanci erano stati effettuati alle prime ore del mattino di oggi, 21 giugno, da un elicottero antincendio della Regione Campania ed erano state avviate le procedure per la disalimentazione della linea di alta tensione da parte del gestore, necessaria per consentire l'intervento di nuovi mezzi aerei.

Il centro coordinamento soccorsi, operativo h24 e presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella tarda serata di ieri ha proseguito nelle attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento. Tre nuclei familiari sono stati sgomberati dai Vigili del Fuoco in via precauzionale, due di questi sono rientrati nelle proprie case nel corso della notte.

L'incendio era scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì 19 giugno, i Vigili del Fuoco erano stati al lavoro fino a tarda notte e sembrava che le fiamme, arginate, fossero state quasi spente sebbene avessero provocato danni incendi: per tutta la giornata il rogo aveva bruciato sulla collina dei Camaldoli, sul versante che affaccia verso i quartieri di Fuorigrotta e Pianura, distruggendo decine di ettari di vegetazione e macchia mediterranea; le immagini registrate il giorno successivo mostrano che il luogo è stato ridotto ad un'enorme distesa di cenere. Ieri sera, il nuovo focolaio che ben presto si è trasformato in un altro incendio.