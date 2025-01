Incendio in un deposito edile di Avellino, distrutti un capannone e un camion: il video Fiamme in un deposito edile ad Avellino, distrutto un capannone e un camion. Non ci sarebbero feriti, indagano i carabinieri di Montefredane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le fiamme divampate questa mattina

Un incendio è scoppiato questa mattina in contrada Sant'Eustachio, nella periferia orientale di Avellino: le fiamme hanno riguardato un deposito edile di un'azienda locale. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco inviate dalla sala operativa del comando di via Zigarelli, assieme ad un mezzo di movimento terra, guidati dal capo turno provinciale. L'incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, ha avvolto un capannone di circa 150 metri quadrati, bruciando sia materiale edile sia un camion.

Vigili del Fuoco al lavoro per domare l'incendio nel deposito edile

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino è iniziato alle 12:40 di oggi, lunedì 13 gennaio, ed è durato diverse ore, ma i pompieri sono ancora sul posto sia per domare gli ultimi residue delle fiamme sia perché sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona e della struttura. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Montefredane, per effettuare i rilevi del caso e ascoltare le testimonianze dei presenti: fondamentale infatti sarà ora accertare l'esatta dinamica e le cause dell'incendio, che avrebbe potuto avere esiti ancor più gravi di quelli registrati. Non ci sarebbero feriti: i danni, al momento, riguardano esclusivamente la struttura e il camion raggiunto dalle fiamme, oltre ai materiali edili andati rapidamente in fumo.

Quel che resta della struttura dopo lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco