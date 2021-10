Incendio in un deposito di camion, decine di mezzi in fiamme a Montefredane (Avellino) Vasto incendio nella notte a Montefredane, in provincia di Avellino, all’interno di un deposito di autoarticolati di un’azienda di trasporti. In fiamme dodici automezzi, sei dei quali erano già carichi. Non ci sono feriti: sul posto squadre dei vigili del fuoco giunte dal capoluogo irpino, Salerno e Benevento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I camion in fiamme nel deposito di Montefredane (Avellino).

Un enorme incendio è scoppiato poco dopo mezzanotte a Montefredane, in provincia di Avellino, all'interno di un deposito di autoarticolati di un'azienda di trasporti del posto. Una enorme nube nera, visibile a chilometri di distanza nonostante la tarda ora della notte, si è subito innalzata sui cieli della città, che si trova alle porte del capoluogo irpino. Decine di telefonate sono partite verso la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino su via Zigarelli, per segnalare l'aria diventata improvvisamente irrespirabile e la colonna di fumo diventata rapidamente ben visibile.

Le fiamme si sono sprigionate per motivi ancora in fase di accertamento nella frazione Arcella di Montefredane, in via Provinciale, dove si trova il deposito autoarticolati di un'azienda di trasporti. Le lingue di fuoco hanno divorato dodici automezzi, sei dei quali erano già carichi. Non risulterebbero invece feriti. Sul posto i vigili del fuoco sono giunte squadra dal comando provinciale di Avellino, Benevento e Salerno, oltre a quelle dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda. Le operazioni sono ancora in corso: le fiamme hanno iniziato ad attenuarsi solo attorno alle 5 del mattino, dopo oltre quattro ore di intervento dei caschi gialli. Sul posto anche il comandante provinciale Mario Bellizzi per coordinare la messa in sicurezza dell'area. Forze dell'ordine sul posto per effettuare i rilievi: al momento non è esclusa alcuna ipotesi. L'incendio segue di pochi giorni quello ancora più devastante avvenuto ad Airola, dove ad andare in fiamme era stato un'azienda che produce componenti in plastica per settore automotive.