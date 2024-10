video suggerito

Incendio in chiesa ad Anacapri: ustionata una donna in difficoltà che viveva lì La donna, in difficoltà economica, per la quale il parroco aveva messo a disposizione una stanza, è rimasta ustionata nell'incendio che ha interessato la chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella serata di oggi, lunedì 14 ottobre, ad Anacapri, uno dei due comuni dell'isola di Capri, nel Golfo di Napoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un incendio ha interessato la piccola chiesa di Santa Sofia, che sorge in via Trieste e Trento; le fiamme hanno principalmente interessato un locale ricreativo e una stanza nelle disponibilità dei locali ecclesiastici. Proprio nella stanza, viveva una donna in difficoltà economiche, che il parroco ospitava in chiesa, che è rimasta ustionata nel rogo.

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata all'ospedale isolano, dove è stata ricoverata con ustioni; da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per spegnere l'incendio; intervenuti in chiesa anche i carabinieri della stazione di Anacapri, a cui spetta il compito di identificare le cause del rogo, che al momento non sono ancora note.