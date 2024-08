Incendio in casa al centro di Napoli, ci sono persone intossicate dai fumi Incendio in una casa in via Domenico Cirillo, al centro storico di Napoli. I pompieri salvano persone intossicate dai fumi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio in casa al centro storico di Napoli. Fiamme alte nell'abitazione, all'interno della quale c'erano delle persone che sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con due squadre e l'ambulanza del 118. Dall'edificio si è levata una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza.

L'incendio è scoppiato questa notte, venerdì 16 agosto 2024, in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Domenico Cirillo, zona centro storico di Napoli. Sul posto dal Comando dei vigili del fuoco di Napoli, guidato dal Comandante Michele Mazzaro, sono state subito inviate due le squadre di pompieri.

I vigili del fuoco hanno soccorse alcune persone rimaste leggermente intossicate dai fumi della combustione. Per fortuna, non si registrano feriti gravi. Solo danni alle cose che si trovavano all'interno dell'appartamento. Ancora da chiarire l'origine del rogo, sulla quale saranno condotti ulteriori accertamenti tecnici da parte del personale qualificato.